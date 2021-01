Prefeitura estabelece restrições para bares e restaurantes em Botucatu

Decreto estabelece que a partir das 22 horas fica vedada a presença de pessoas em estabelecimentos não essenciais

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu publica nesta terça-feira, 19, um novo decreto regulamentando o funcionamento de atividades econômicas na Cidade.

A administração municipal decidiu, em conjunto com proprietários de bares e restaurantes as seguintes instruções:

– os estabelecimentos poderão receber clientes até às 20 horas;

– o atendimento presencial deverá ocorrer com tolerância máxima até as 22 horas;

– após as 22 horas, os estabelecimentos poderão funcionar somente nas modalidades delivery e drive-thru.

Além dessas medidas, o decreto estabelece que a partir das 22 horas fica vedada a presença de pessoas em estabelecimentos não essenciais e espaços públicos ou privados, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

Buffets e salões de festas também ficam vedados de abertura e funcionamento neste período.

As demais atividades não essenciais realizadas no Município deverão seguir o estipulado na Fase Laranja do Plano São Paulo.

As medidas tem validade até o dia 07 de fevereiro, sujeitas a avaliação epidemiológica semanal.