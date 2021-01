São Manuel define novo horário para o comércio na Fase Laranja

Funcionamento ocorrerá durante oito horas diárias

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Indústria e Comércio em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de São Manuel, em virtude da classificação de São Manuel na fase “laranja” do Plano São Paulo de combate a pandemia causada pelo COVID-19, que estabeleceu um

novo horário para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e serviços no Município (essenciais e não essenciais), que ficou reduzido

a 8 (oito) horas diárias, após as 6 horas e antes das 20 horas, de segunda-feira a sexta, estabeleceram que:

1) O horário de funcionamento do comércio considerado não essencial de

segunda-feira a sábado será das 10hs às 18 horas;

2) Aos sábados, o comércio não essencial deverá funcionar das 9 horas às

17horas;

3) Os estabelecimentos considerados essenciais, tais como supermercados, padarias, açougues, farmácias, lojas de materiais de construção, elétrica e hidráulica poderão funcionar em horário normal, de acordo com o Alvará de funcionamento, respeitadas as normas e protocolos sanitários

gerais e setoriais.