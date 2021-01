Encceja encerra inscrições na sexta-feira (22)

Atenção aos estudantes que farão inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2020, conhecido como Encceja. As inscrições vão até sexta-feira (22). O exame é destinado às pessoas que não conseguiram concluir os estudos na idade adequada e no tempo previsto.

O Encceja é uma prova aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o objetivo de oferecer a jovens e adultos a oportunidade de terminar os estudos do ensino fundamental ou médio. Por meio da prova, se o candidato for aprovado, é possível obter o certificado, ou seja, ele passa a ter o documento mesmo já tendo passado da idade prevista e que não esteja estudando em uma instituição de ensino.

A participação no exame é voluntária e gratuita. Para fazer o Encceja, o candidato tem de ter, no mínimo, 15 anos completos na data do exame para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos no caso do ensino médio.

Data da prova

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos será no dia 25 de abril, num domingo, nos períodos matutino e vespertino. A prova será aplicada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

O exame é promovido desde 2002 pelo Inep, vinculado ao Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação.

Para quem está se preparando para as provas do Encceja, o portal do Inep possui uma série de materiais de estudos.

Além dos cadernos de questões e gabaritos de aplicações passadas, estão acessíveis apostilas gratuitas com conteúdo voltado especialmente para quem pretende buscar a certificação.

Exame

O exame contém quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.

Para ser aprovado, o participante tem que obter os pontos necessários em cada área do conhecimento e na redação. Se a pontuação necessária é alcançada, por exemplo, em apenas duas áreas, o participante pode receber a certificação em apenas essas duas áreas, e, no ano seguinte, tentar nas outras áreas de conhecimento.

A inscrição para o Encceja é gratuita e feita exclusivamente pela Internet.

Acesse o site oficial do Encceja