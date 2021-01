Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 100% de ocupação de leitos UTI para Covid-19

Ocorreram 129 mortes na unidade e 238 pessoas recuperadas

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu novamente a capacidade total de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento da Covid-19.

Informação foi dada no boletim epidemiológico desta quarta-feira, 20 de janeiro. Com isso, todas as 30 vagas estão em uso no momento. Desse total, catorze pessoas são positivas ao novo coronavírus.

Já a enfermaria exclusiva para Covid-19 está com 24 das 50 vagas ocupadas. Ao todo, a unidade concentra 54 pessoas internadas vindas do interior paulista.

Ocorreram 129 mortes na unidade e 238 pessoas recuperadas do novo coronavírus.