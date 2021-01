Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegam a Botucatu

Produtos serão aplicados em profissionais da saúde

Da Redação

Botucatu recebeu na tarde desta quarta-feira, 20 de janeiro, mais um lote de vacinas contra a covid-19. Os imunizantes foram depositados na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Os materiais serão direcionadas às equipes de vacinação, que após serem imunizadas iniciarão ações de aplicação em internos de instituições de longa permanência de idosos (ILPI), Residências Terapêuticas e Residência Inclusiva.

As equipes de vacinação serão imunizadas no Espaço Saúde. Após o ato, haverá ato simbólico de vacinação no Asilo Padre Euclides.

A expectativa do Poder Público é entre hoje e amanhã vacinar todos os internos de instituições de longa permanência da Cidade.