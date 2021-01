Pardini reúne prefeitos da região para alinhar estratégias de combate a covid-19

Região retrocedeu para a Fase Laranja do Plano SP

Da Redação

O prefeito Mário Pardini reuniu na tarde desta quarta-feira, 20 de janeiro, prefeitos da região do Polo Cuesta, do Vale do Jurumirim e de outros municípios que integram o Departamento Regional de Saúde VI, sediado em Bauru.

Estiveram presentes os prefeitos de Bauru – Suelen Rosin, Avaré – Jô Silveiro, Jaú – Ivan Silvério, Lençóis Paulista – Anderson Prado, Lins – Dr João Pandolfi, São Manuel – Ricardo Salaro.

Entre os assuntos estavam ações que cada município adotou para coibir a propagação do novo coronavírus, estrutura de saúde pública e estratégias de vacinação.

O Departamento Regional de Saúde VI está na Fase 2 do Plano São Paulo de combate a covid-19. Região tem constatado aumento significativo nos casos e mortes nesta segunda onda da Pandemia.