Pelo WhatsApp: Sebrae oferta cursos gratuitos de Empreendedorismo

Material é todo enviado por meio de aplicativo de mensagens

Da Agência Educa Mais Brasil

Além dos cursos gratuitos e a distância oferecidos de modo tradicional – sendo necessário um computador, por exemplo – o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também disponibiliza formações de curta duração sobre Empreendedorismo por meio do WhatsApp.

Até então são 15 opções de cursos que possibilitam novas oportunidades ao profissional que possui uma rotina corrida. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline. Caso não encontrem com facilidade as formações, basta pesquisar por “cursos por WhatsApp” no próprio site.

Por meio da troca de mensagens no aplicativo são enviados textos, vídeos, imagens, feedbacks sobre a evolução do aluno e testes interativos com perguntas e respostas para um ensino mais dinâmico. As aulas foram desenvolvidas com tecnologia de Inteligência Artificial e oferecem certificação para aqueles que alcançarem a carga horária mínima.

De acordo com a consultora do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, os cursos gratuitos são excelentes oportunidades para os profissionais. “Quando propomos ao empreendedor que se lance no mundo digital, entendemos que para muitos é um desafio, uma nova forma de se relacionar com os clientes. Os cursos pelo WhatsApp são a oportunidade de adquirir conhecimento enquanto usa a ferramenta de trabalho independentemente de onde estiverem”, destaca.

Cursos gratuitos do Sebrae no WhatsApp

Será que sou Empreendedor

Empreendedor de Sucesso

Acesso ao crédito

Avaliando as vendas do seu negócio

Desenquadramento do MEI e novas possibilidades de tributação

Crescimento planejado e orientado para resultados

Indicadores para seu negócio

Inovação e possibilidades de crescimento

A formação de preço para o meu tipo de negócio

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio

Marketing Digital : planejar para vender pela Internet

Controle da movimentação financeira

Conhecendo e valorizando seu cliente

Planeje suas metas e resultados

O caminho para a formalização: benefícios e responsabilidades

Bolsas de estudo EAD

Se você quer começar a sua graduação ou pós-graduação sem sair de casa, aproveite as bolsas de estudo EAD do Educa Mais Brasil! O programa oferece descontos de até 70% nas mensalidades em parceria com diversas instituições do país. Além do ensino superior, você encontra bolsas para cursos técnicos, idiomas, profissionalizantes, preparatórios para Enem e concursos, EJA e Educação Básica. Confira as oportunidades disponíveis e realize sua inscrição.