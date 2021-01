Botucatu: carro furtado em Rubião Júnior fica destruído após acidente no Centro

Veículo foi furtado no final de quarta-feira, 20 de janeiro

Do Leia Notícias

O veículo Fiat/Uno, ano 97, placa JNN 6865, que foi furtado no final da tarde da quarta-feira (20), na Rua Expedicionário Orlando Pezavento, no Jardim Botucatu, em Rubião Júnior, foi localizado após um acidente de trânsito no Centro de Botucatu.

De acordo com informações, após ser furtado por um desconhecido, o veículo se envolveu em um acidente de trânsito na Rua Curuzu, por volta das 17h. O marginal que conduzia o carro, fugiu após o acidente .

De acordo com a filha do proprietário, o prejuízo ainda não foi calculado.