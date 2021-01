Câmara de Botucatu analisa compra de 34 mil testes de Covid-19 pela Prefeitura; valor será de R$ 2,5 milhões

Secretário da Saúde compareceu para explicar ações contra a pandemia

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (21/01), comissões permanentes da Câmara se reuniram, pela primeira vez no ano, para analisar o Projeto de Lei 2/2021, de autoria da prefeitura. O PL pretende autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (FAMESP), com o objetivo de transferir recursos financeiros à realização de testes para detecção do novo coronavírus.

O montante de cerca de R$ 2,5 milhões destinado ao intercâmbio técnico-científico disponibilizaria 34 mil novos testes e exames à população botucatuense, uma vez que a quantidade conveniada já foi utilizada. Segundo a justificativa do projeto, a “realização de testes é de suma importância para detecção e controle da covid-19”.

O Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, compareceu ao encontro para esclarecer dúvidas sobre o novo convênio a ser estabelecido e fornecer explicações sobre a situação da pandemia na cidade, respaldando as definições dos vereadores com dados atualizados. Depois de mais de duas horas de discussão, as comissões emitiram, em conjunto, um parecer favorável ao projeto. Com isso, a matéria deve ser votada em sessão extraordinária já na próxima segunda-feira (25/01), às 8h30.

Comissões Permanentes da Câmara

Entre outras funções, as Comissões Permanentes da Casa são responsáveis por avaliar e emitir pareceres sobre projetos que tramitam no Legislativo. Para isso, estiveram reunidos os vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Érika Liao (Republicanos), Lelo Pagani (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM), Sargento Laudo (PSDB) e Sílvio (Republicanos), que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. O presidente da Câmara, vereador Palhinha (DEM) também acompanhou a reunião.