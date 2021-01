Recapeamento da Avenida Dr. Vital Brasil começa na segunda-feira, 25

A obra ocorrerá em três etapas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura agendou para a próxima segunda-feira, 25, o início do recapeamento da Avenida Dr. Vital Brasil.

A obra ocorrerá em três etapas, uma para cada sentido da avenida.

Primeiro, as obras de recape serão no sentido Rodoviária/Vila Aparecida/São Lúcio – Centro, entre as Ruas Azaleia e Visconde do Rio Branco. Depois será entre a Rua Coronel Fonseca e a Rua Azaleia, e por último do entroncamento da Avenida Vital Brasil com a Rua Manoel Álvaro Guimarães até o cruzamento com a Rua Coronel Fonseca.

Depois de concluída a via do sentido Rodoviária/Vila Aparecida/São Lúcio – Centro, as equipes farão a outra via, no sentido oposto, até o cruzamento com a Rua Pinheiro Machado.

A orientação da Prefeitura de Botucatu é de que os condutores evitem, se possível, o tráfego pela Vital Brasil e arredores durante este período, bem como os trechos nas proximidades do Elevado Bento Natel.

Os pontos de embarque do transporte coletivo da Vital serão sinalizados com orientações aos passageiros, visto que algumas linhas serão desviadas nos trechos interditados.

Desvios no trânsito

Enquanto as obras de recapeamento da Avenida Vital Brasil estiverem entre as Ruas Azaleia e Visconde do Rio Branco, os motoristas que buscarem acesso ao Centro da Cidade deverão utilizar a Rua Coronel Fonseca. Quem buscar acesso à Unesp de Botucatu, deverá utilizar a Rua Azaleia e em seguida a Rua Hortência.

No segundo trecho, entre a Rua Coronel Fonseca e a Rua Azaleia, os motoristas que buscarem acesso ao Centro deverão utilizar a Rua Coronel Fonseca. Quem buscar acesso à Unesp de Botucatu também deverá utilizar a Rua Coronel Fonseca e, em seguida, a Rua dos Costas.

No terceiro trecho, do entroncamento da Rua Manoel Álvaro Guimarães até o cruzamento com a Rua Coronel Fonseca, o desvio será pela Rua Manoel Álvaro Guimaraes para a Rua dos Costas, até a Rua Coronel Fonseca, quando os condutores poderão voltar para a Vital.