Tenda instalada em frente a Caixa na General Telles danifica carro

Prejuízo ainda não foi ressarcido pela empresa responsável

A tenda instalada para os usuários da Caixa Federal, na Rua Cel. José Vitoriano Vilas Boas, no Centro de Botucatu, a principio tinha como objetivo proteger os clientes do banco e os beneficiários dos serviços sociais do governo.

Porém, de acordo com denunciantes, a falta de manutenção da tenda, que está exposta ao tempo há quase 1 ano, está colocando em risco os usuários, moradores e a população geral que passa pelo local.

O Jornal Leia Notícias recebeu denúncias e fotos da situação da estrutura da tenda, que se agrava no decorrer dos dias.

Há alguns meses, o carro de uma funcionária de uma empresa que fica ao lado do banco, foi atingido por uma parte da estrutura metálica que se soltou. O prejuízo ainda não foi ressarcido, nem pela empresa responsável pela montagem da tenda, nem pela Prefeitura, responsável pela contratação do serviço.

Há alguns dias, um caminhão ficou preso nas ferragens que sustentam a tenda. O motorista reclamou de falta de sinalização da altura, para que os motoristas não passem pelo local, quando a rua está liberada para o trânsito.

A situação, que estava já crítica, piorou. Quem passa pelo local diariamente teme por novos acidentes.

O Jornal Leia Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Botucatu, questionando sobre a situação da tenda.

Abaixo, a íntegra da nota enviada pela Prefeitura: