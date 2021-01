Botucatu e região devem voltar à Fase Vermelha do Plano SP; medidas serão mais restritivas

Na Fase Vermelha as atividades econômicas são as mais restritivas

Por Flávio Fogueral

Os municípios que estão no Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), incluindo Botucatu e Avaré, devem retornar para a Fase 1 (Vermelha) do Plano SP de combate ao contágio do coronavírus. A informação foi dada por veículos de imprensa da capital. Anúncio ocorrerá na coletiva de imprensa desta sexta-feira, 22 de janeiro.

Segundo o UOL, o aumento do contágio após as festas de final de ano e os altos índices de ocupação em serviços de saúde foram preponderantes para esta decisão.

Na Fase Vermelha as atividades econômicas são as mais restritivas, sendo que shopping centers e comércio não poderão funcionar, atendendo apenas em delivery. Serviços também não são permitidos. O consumo local em restaurantes e bares também estão proibidos. Academias de ginásticas e similares deverão fechar, bem como salões de beleza e barbearia.