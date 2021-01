Covid-19: Botucatu e região voltam à Fase Vermelha do Plano SP

Somente em janeiro foram 1377 novos casos de covid-19 em Botucatu

Por Flávio Fogueral

O governo do Estado confirmou a regressão de Botucatu e região à Fase 1 (Vermelha) do Plano SP de combate à covid-19. Anúncio ocorreu em coletiva realizada no início da tarde desta sexta-feira, 22 de janeiro. Nesta nova etapa as atividades econômicas estarão mais restritivas.

Retorno à Fase Vermelha deve-se à alta ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) e dos níveis de contágio nas cidades da região. Somente em janeiro foram 1377 novos casos de covid-19 em Botucatu. Ao todo, são 5.572 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Quanto a mortes, foram 12 a mais em menos de vinte dias, chegando a 70 na Cidade.

Na Fase Vermelha as atividades econômicas são as mais restritivas, sendo que shopping centers e comércio não poderão funcionar, atendendo apenas em delivery. Serviços também não são permitidos. O consumo local em restaurantes e bares também estão proibidos. Academias de ginásticas e similares deverão fechar, bem como salões de beleza e barbearia.

Medidas passam a valer a partir de segunda-feira, 25 de janeiro e vão até 8 de fevereiro.

Leia mais: