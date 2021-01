Hospital das Clínicas de Botucatu atinge novamente 100% de ocupação de leitos em UTI para Covid-19

Dos 30 leitos ocupados, dezoito são para casos confirmados do novo coronavírus

Da Redação

Pela segunda vez nesta semana o Hospital das Clínicas de Botucatu (HFMB) atingiu sua capacidade máxima de atendimento em terapia intensiva (UTI) a pacientes com covid-19. Informação foi confirmada pela própria unidade, referenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta sexta-feira, 22 de janeiro, todos os 30 leitos em UTI para Covid-19 estão ocupados. O índice é o mesmo de quarta-feira (20). O HCFMB recebe pacientes de todo o interior paulista.

Dos 30 leitos ocupados, dezoito são para casos confirmados do novo coronavírus. Já a enfermaria está com 31 das 50 vagas ocupadas. Ao todo, o hospital possui 61 pacientes, sendo 32 com diagnóstico positivo à doença.

Desde o início da pandemia ocorreram 131 mortes e 238 pessoas se recuperaram.

