Polícia de Botucatu apreende mais de 2.700 pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai

Prisão ocorreu após denúncia de que armas e entorpecentes chegariam a Botucatu

Da Redação

A Polícia Militar de Botucatu fez a apreensão de mais de 2750 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu por volta das 12h30 desta quinta-feira, 21 de janeiro, na Rua Isidoro Bertaglia, em Botucatu. O fato foi desencadeado inicialmente por uma denúncia de roubo, onde desconhecidos estariam nas imediações portando arma de longo calibre.

Conforme acionada a viatura, os policiais se deslocaram ao endereço informado e foi constatado que os homens eram agentes da Polícia Militar Rodoviária, que aguardavam um veículo Peugeot 208, que estaria vindo do Paraguai com carregamento de armas e entorpecentes. O destino dos produtos seria Botucatu.

A partir do alinhamento de informações, as equipes da Força Tática fizeram patrulhamento pela região quando, na equina das ruas Isidoro Bertaglia e Josefe Pierre Onckeli, no Jardim Santa Thereza, visualizaram um veículo nas características passadas, estacionado nas conformidades da legislação. Os policiais averiguaram se havia alguém dentro do mesmo quando verificaram que o portão de uma residência estava parcialmente aberto. Constataram que algumas pessoas no interior do imóvel e, ao notarem a presença dos policiais, imediatamente fecharam o portão.

Os policiais insistiram para que o portão fosse aberto, sendo que um homem cedeu à determinação e disse que acabara de descarregar uma carga de cigarro de origem estrangeira. Antes do acesso da polícia, duas pessoas fugiram pelos fundos do imóvel.

Ainda na garagem havia um Volkswagen Kombi que também foi utilizado no transporte das mercadorias. Ao todo foram encontradas 28 caixas e 1.350 pacotes, totalizando 2.750 pacotes de cigarro.

Um mulher foi encontrada no interior da residência. A mesma é da cidade de Bandeirantes (PR), que confirmou participação no contrabando. Os dois suspeitos tiveram voz de prisão declarada e encaminhados para a Polícia Federal. A carga de cigarros e o VW/Kombi foram conduzidas também às autoridades.