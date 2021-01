Unidades de Saúde funcionarão como prontos atendimentos para Covid-19 no final de semana

Ampliação de horário para os finais de semana tem validade para os dias 23, 24

Da Redação

Neste final de semana, quatro unidades de saúde funcionarão das 14 às 22 horas como forma de reforçar a estrutura de atendimento à saúde em Botucatu, principalmente no enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus.

Estarão abertas as unidades:

– Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores (Norte)

Rua Dr. Gaspar Ricardo, 181, Vila dos Lavradores

– Cohab 4 (Leste)

Rua José Domingos Corte, 565, Jardim Bandeirantes

– Rubião Júnior (Oeste)

Rua Vicente Pimentel, 35, Rubião Júnior

– Cohab I (Sul)

Rua José Maurício de Oliveira, 345, Cohab I

Devem procurar as unidades pacientes com sintomas leves suspeitos de Covid-19. A ação tem como objetivo desafogar o atendimento no Pronto Socorro Municipal. Pessoas com outras queixas de saúde devem continuar procurando o Pronto Socorro Municipal.

A ampliação de horário para os finais de semana tem validade para os dias 23, 24, e também para o próximo fim de semana, 30 e 31 de janeiro.