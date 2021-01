A chave principal para uma boa alimentação são os produtos “in natura”

Em tempos de pandemia, a alimentação pede ainda mais cuidado

Da Redação

A importância de uma alimentação saudável é fato consumado. Mas, ainda assim, o tema deixa dúvidas e há espaço para muita desinformação. A nutricionista Maria Aquimara Zambone, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica o que é uma alimentação saudável e como mantê-la.

Atualmente, não há nenhuma dúvida quanto à influência de uma alimentação saudável e adequada na prevenção de doenças crônicas como obesidade, diabete, hipertensão, muito comuns na sociedade brasileira, afirma a nutricionista.

No Brasil, existe um Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. “É um dos melhores que existem no mundo”, diz. O livro conta com uma série de passos a serem seguidos para manter uma alimentação saudável. Entre eles, Maria Aquimara destaca o consumo de alimentos in natura.

Optar pelos alimentos in natura é importante, porque, assim, deixa-se de lado os alimentos ultraprocessados. “Quais são os alimentos ultraprocessados? Aqueles que a gente precisa de uma embalagem, de uma identificação para saber o que tem ali e que contêm diversos corantes, conservantes”, explica. São esses inúmeros adicionais encontrados nesses alimentos que podem causar danos à saúde.

Maria lembra também que é essencial que a alimentação conte com todos os grupos alimentares, inclusive gorduras e carboidratos. “O que acontece às vezes é que as pessoas apontam determinados nutrientes como vilões da alimentação e, na verdade, a gente precisa de todos eles”, diz. Outros aspectos, como o local onde é adquirido o alimento, a forma de preparo, o tempo dedicado às refeições, tudo isso deve ser considerado.

Em tempos de pandemia, a alimentação pede ainda mais cuidado. A nutricionista diz que o que se observa é que as pessoas passaram a comer mais, mas não necessariamente comer de maneira adequada, o que pode ser um perigo.

Além disso, começaram a se disseminar informações de supostos alimentos que curariam a covid-19. Sobre isso Maria ressalta que os alimentos não são capazes de curar nenhuma doença, em especial a covid-19. “Precisamos sempre manter bem o nosso sistema imunológico e existem alimentos que propiciam isso, nos auxiliam a manter um bom sistema de defesa, mas não quer dizer que eles vão tratar a covid-19”, enfatiza.

Dentre os pontos levantados pela doutora, destacam-se, então, a importância de uma dieta balanceada e o equilíbrio entre os nutrientes. Não pode nem faltar nem sobrar. Como chave principal para uma boa alimentação, a nutricionista Maria Aquimara aponta os alimentos in natura, facilmente encontrados em feiras ou nos conhecidos “sacolões”. “Se você começar a ler os ingredientes que constam na embalagem de um produto e não entender nada, mude”, encerra.