Câmara votará projeto que estabelece mais R$ 2,5 milhões no combate ao novo coronavírus

Valor visa a realização de 34 mil novos testes e exames de detecção do novo coronavírus

Diante da emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid 19, os vereadores de Botucatu irão se reunir para uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira, 25/01, às 8h30min. Em pauta o Projeto de Lei 2/2021, que pretende autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o HCFMB e a FAMESP para transferir cerca de R$ 2,5 milhões para a realização de 34 mil novos testes e exames de detecção do novo coronavírus junto à população botucatuense.

Em razão das medidas de prevenção vigentes, o público poderá acompanhar de forma virtual (pelo site e facebook da Câmara) ou pela TV Câmara (canal 31.3 da rede aberta digital e canal 2 da Claro NET TV). Confira a pauta:

1) Projeto de Lei nº 02/2021 – de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a celebração de convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados à realização de teste e exames para detecção do novo coronavírus, através de exame de RT-PCR.