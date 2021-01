Poupatempo de Botucatu suspende atendimentos presenciais

Agendamentos já realizados estarão automaticamente cancelados

Da Redação

A partir de segunda-feira, dia 25 de janeiro, 28 postos do Poupatempo localizados em regiões que passaram para a fase vermelha do Plano São Paulo – Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté – suspendem os atendimentos presenciais. Os agendamentos já realizados a partir dessa data estarão automaticamente cancelados.

Os demais 53 postos do programa instalados em cidades que estão na fase laranja permanecerão funcionando mediante agendamento, com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários aderentes ao plano estadual. Por isso, o atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, no horário habitual de cada unidade, mas deixará de ser oferecido aos sábados (30/01 e 06/02), dias em que todo o Estado estará na fase vermelha.

Confira quais são os postos das regiões que passam para a Fase Vermelha, a partir de 25 de janeiro:

Barretos: Barretos e Bebedouro.

Bauru: Avaré; Bauru; Botucatu; Jahu; Lençóis Paulista e Lins.

Franca: Franca.

Marília: Assis; Marília; Ourinhos e Tupã.

Presidente Prudente: Dracena e Presidente Prudente.

Sorocaba: Itapetininga; Itapeva; Itu; Salto; Sorocaba e Tatuí.

Taubaté: Caraguatatuba; Guaratinguetá; Jacareí; Pindamonhangaba; Piquete; São José dos Campos e Taubaté.

É importante destacar que o portal www.poupatempo.sp.gov.br e o aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais de 120 opções de serviços online, que podem ser feitos sem sair de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. De agosto a dezembro, cerca de 70% dos atendimentos oferecidos pelo programa foram feitos pelas plataformas digitais.

Pelos canais também é possível agendar atendimento presencial, nos postos localizados na fase laranja. Devido à redução na capacidade de atendimento, as unidades oferecem apenas serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo. Para conferir os endereços e horários de atendimento de cada unidade, basta acessar o portal ou aplicativo do programa.

Entre os serviços digitais mais solicitados, estão, renovação e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículo, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho, tudo prático e rápido, com a mesma qualidade e eficiência que são marcas do Poupatempo.

Informações complementares:

Tutoriais

Para facilitar a vida das pessoas que têm dúvidas sobre como realizar serviços de forma online, o portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) oferece vídeos que ensinam o passo a passo dos atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa. A série, com 14 tutoriais, está disponível também no Youtube, no www.youtube.com/poupatemposp.

Com vídeos curtos e dinâmicos, os cidadãos têm à disposição conteúdos sobre os serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo, além de orientações sobre como baixar o aplicativo Poupatempo Digital no celular de maneira rápida e prática. Entre as opções de atendimentos disponíveis online, estão solicitação de Atestado de Antecedentes Criminais, seguro-desemprego, Carteira de Trabalho Digital, renovação de CNH, licenciamento, liberação de veículos, serviços da Secretaria de Educação, CDHU, entre outros.

Segunda via de RG

Quem precisa emitir a segunda via do RG já pode usar os meios digitais para obter o documento sem precisar comparecer ao atendimento presencial. Pelos totens de autoatendimento do Poupatempo ou no aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, o cidadão pode solicitar uma nova Carteira de Identidade com conforto e segurança, sem necessidade de aguardar disponibilidade de agendamento nos postos para emissão.

Os totens estão disponíveis em estações do metrô e da CPTM, shoppings centers, supermercados, e unidades do Descomplica SP, por exemplo, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Os endereços estão no portal www.poupatempo.sp.gov.br, na opção Locais de Atendimento.

Já o aplicativo RG Digital SP está disponível para ser baixado gratuitamente no celular, tanto na Google Play quanto na App Store.