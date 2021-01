Botucatu: armados, homens rendem clientes e roubam comércio no Central Park

Foram levados diversos objetos dos clientes como dinheiro, relógios e telefones celulares

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou na noite deste sábado, 24 de janeiro, a prisão de dois homens apontados como autores de um roubo a um bar na região do Central Park. Com eles foram encontradas duas armas e alguns objetos usados no crime.

Segundo relatado pela GCM, o proprietário do estabelecimento comercial ressaltou que dois homens, armados, entraram no local e anunciaram o assalto. Levaram diversos objetos dos clientes como dinheiro, relógios e telefones celulares. Antes da fuga, um dos homens atirou para o alto como tentativa de intimidação. Saíram a pé em direção a uma área de mata fechada nas imediações.

Um deles entrou no matagal e o outro em um veiculo Chevrolet Vectra sedan preto com placas de Piracicaba, ambos tomando rumo ignorado. A GCM encontrou o carro sendo conduzido na Avenida Alcides Cagliari, onde dois homens acabaram abordados e revistados. Na cintura de um deles foi encontrado um revólver com duas cápsulas deflagradas. A vítima do assalto confirmou que o homem seria um dos autores do roubo.

Enquanto isso, outra equipe da GCM e mais uma da Polícia militar continuavam a busca pelo outro suspeito. Foram realizadas varreduras em algumas áreas de mata, sendo que o homem foi encontrado a alguns metros adiante do estabelecimento comercial.

Foram apreendidos dois telefones celulares dos autores do crime, relógios, bem como o veículo. Já o dinheiro e demais objetos roubados, bem como a segunda arma usada no ato, não foram localizados.

Os homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga (CDPP) ficando a disposição da Justiça.