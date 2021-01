Janeiro já registra 237 mil casos novos de COVID-19 em SP, 16 mil a mais que dezembro

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.435.128 pessoas estão recuperadas

Da Redação

Os números da COVID-19 no Estado de São Paulo de janeiro já ultrapassaram o total do mês passado: foram 237.130 novos casos entre os dias 1º a 24, 16.486 a mais que o total de dezembro inteiro (220.644). Também já são 4.785 novas mortes registradas neste mês, contra 4.622 no anterior.

O acumulado do decorrer da pandemia é de 51.502 óbitos e 1.699.427 casos confirmados do novo coronavírus até hoje (24).

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.435.128 pessoas estão recuperadas, sendo que 173.805 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 71,7% na Grande São Paulo e 71,3% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.351, sendo 7.381 em enfermaria e 5.970 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 12h deste domingo.

Para fazer frente à segunda onda e garantir assistência, o Governo de SP anunciou na sexta-feira (22) a ativação de mais 756 leitos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-abre-756-novos-leitos-e-reativa-hospital-de-campanha-de-heliopolis-2/).

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 616 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.