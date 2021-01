Prefeitura de Botucatu divulga medidas adotadas para Fase Vermelha

Comércio de Botucatu ficará fechado de segunda a sexta-feira

Da Redação

Botucatu, junto com as demais cidades que compõem a Diretoria Regional de Saúde de Bauru, está na Fase Vermelha do Plano São Paulo de Combate à Pandemia do novo Coronavírus. Com isso, um decreto com as medidas que serão adotadas nesta semana será publicado nesta segunda-feira, 25.

Em reunião com as principais classes empresarias de Botucatu, o Prefeito Mário Pardini discutiu as ações necessárias nesta nova fase.

“Até aqui enfrentamos fortemente a doença, investindo em testagem em massa, contratação de profissionais da saúde, ampliação da rede de atendimento, Operação Sentinela para manter pessoas que testaram positivo em casa, distribuição de máscaras, entre tantas outras ações. Mas agora é hora de enrijecer e tomar medidas duras”, destacou o Prefeito Pardini.

A partir de segunda-feira, 25, a Prefeitura atenderá ao público apenas com agendamento prévio por telefone. Serviços essenciais, como atendimento das unidades de saúde, não serão suspensos. As unidades continuarão atendendo, preferencialmente, pessoas com sintomas da Covid-19.

O comércio de Botucatu ficará fechado de segunda a sexta-feira, atendendo apenas on-line e por delivery. Os dias fechados serão trocados por dias futuros, em datas que ainda serão definidas entre os sindicatos de classe.

Os bares, lanchonetes e restaurantes atenderão apenas delivery e drive-thru. As academias poderão atender apenas com aulas em locais abertos e arejados. Clubes de recreação também terão atividades suspensas nesta semana.

“Foi feito um pacto pela saúde, pela economia e pela vida. Os empresário entenderam que o momento da pandemia é delicado e que as medidas mais restritivas pelos próximos dias serão necessárias. Assim como o Poder Público e os empresários farão a sua parte, precisamos contar com o apoio massivo da população neste momento, enrijecendo as medidas preventivas, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos”, finalizou o Prefeito Pardini.

Também como medida de prevenção e combate a pandemia, o Prefeito Mário Pardini anunciou o cancelamento do ponto facultativo do Carnaval. Com isso, segunda, terça e quarta-feira (15, 16 e 17 de fevereiro) serão considerados dias úteis na Cidade.