Reitor da Unesp recebe primeira dose da vacina no Hospital das Clínicas de Botucatu

Barretti foi vacinado no HCFMB porque continua atuando na Unidade de Diálise duas vezes por semana

Da Redação

Médico nefrologista da Unidade de Diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e atual reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, o Prof. Dr. Pasqual Barretti recebeu na tarde desta sexta-feira (22) a primeira dose da vacina contra a COVID-19, no Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) do HCFMB.

Barretti foi vacinado no HCFMB porque, mesmo assumindo neste ano a Reitoria da Unesp, continua atuando na Unidade de Diálise duas vezes por semana nos horários estendidos da unidade, que funciona normalmente até as 22h, em três turnos, além de continuar exercendo suas funções no combate à pandemia no HCFMB.

No início da semana, o HCFMB e a Comissão de Avaliação e Indicação para o Uso da Vacina contra a COVID–19 estabeleceu e divulgou diversos critérios para a vacinação. Até esta sexta-feira, os funcionários das unidades prioritárias, como Pronto Socorro Referenciado (PSR), Enfermarias COVID e UTI COVID, consideradas áreas de risco e que exercem atividades contínuas de assistência ao paciente com diagnóstico confirmado ou suspeito de COVID-19, já foram convocados para a vacinação.

Uma das unidades contempladas, de acordo com os critérios estabelecidos pela Superintendência e pela Comissão de Avaliação e Indicação para o Uso da Vacina contra a COVID – 19, foi a Unidade de Diálise, da qual o professor Pasqual Barretti faz parte, de acordo com seu vínculo com a Famesp (Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar). A unidade atua na linha de frente no tratamento de pacientes portadores da COVID-19 que necessitam de sessões de hemodiálise.

A Superintendência do HCFMB e a Comissão reforçaram que trabalham diariamente na divulgação de atualizações do plano de vacinação, critérios estabelecidos e unidades que estão sendo contempladas, via comunicados internos, a todos os servidores.