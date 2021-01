Botucatu: academias poderão funcionar na Fase Vermelha do Plano SP, apenas em ambientes abertos

No entanto, clubes esportivos deverão permanecer fechados

Da Redação

Academias em Botucatu terão permissão para funcionamento na Fase Vermelha do Plano SP de combate à Covid-19. É o que estabelece o decreto nº 12.188, publicado no domingo, 24 de janeiro, e que já está em vigor. O documento assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), alinha as medidas de restrição às atividades econômicas em âmbito local com o que estabelece o governo paulista. Mas, com algumas modificações.

Uma delas é a permissão para que academias possam realizar suas aulas e atividades “em ambiente aberto e arejado, respeitando as medidas de segurança e protocolos sanitários”, conforme consta no artigo 4º do decreto. Na Fase Vermelha determinada pelo governo estadual, não há permissão alguma para que este setor ofereça serviços.

No entanto, clubes esportivos deverão permanecer fechados até o dia 8 de fevereiro, quando ocorrerá nova reclassificação das regiões. Botucatu e cidades do entorno estão na Fase Vermelha, a mais restritiva. Podem funcionar apenas serviços essenciais e o comércio e serviços podem realizar suas atividades por delivery ou drive-thru. Bares, restaurantes e lanchonetes não poderão receber clientes no interior dos estabelecimentos, tendo permissão apenas para entregas ou retiradas no local.