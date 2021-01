Botucatu cancela oficialmente o Carnaval em 2021 para tentar coibir a propagação da Covid-19

Os dias 16, 17 e 18 de fevereiro serão transformados em dias úteis, com a autorização do funcionamento dos serviços

Da Redação

O novo decreto emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) na noite de domingo, 24 de janeiro, cancela oficialmente o Carnaval em Botucatu neste ano. A medida é uma das formas para se coibir a propagação da covid-19 no município, que já atingiu mais de 5700 pessoas infectadas e 70 mortes.

Decisão consta no artigo 8º do decreto 12.188, onde está estabelecida a suspensão dos eventos carnavalescos. Por isso, os dias 16, 17 e 18 de fevereiro serão transformados em dias úteis, com a autorização do funcionamento dos serviços.

O decreto foi publicado após uma reunião com grupo de empresários, que debateu a regulamentação da Fase Vermelha do Plano SP, que restringe ainda mais as atividades econômicas. Uma das alternativas para compensar o fechamento do comércio e serviços foi a mudança nas datas para a reabertura.