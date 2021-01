Câmara de Botucatu aprova repasse de R$ 2,5 milhões para testes de Covid-19

Poder Executivo está autorizado a celebrar convênio com o HCFMB e a FAMESP

Da Redação

A primeira sessão da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Botucatu foi uma Extraordinária. Diante da emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid 19, de forma remota os vereadores se reuniram na manhã desta segunda-feira e, por mais de uma hora, discutiram o Projeto de Lei 2/2021.

Com voto unânime, o projeto foi aprovado e, assim, o Poder Executivo está autorizado a celebrar convênio com o HCFMB e a FAMESP para transferir cerca de R$ 2,5 milhões para a realização de 34 mil novos testes e exames de detecção do novo coronavírus junto à população botucatuense.