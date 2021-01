Fiscais do Estado notificam lojistas que desrespeitaram a Fase Vermelha

Multas podem chegar a R$ 15 mil

Do Leia Notícias

Fiscais do Estado de São Paulo percorreram os centros comerciais de Botucatu para verificar se as lojas estão cumprindo as determinações do Decreto, onde coloca a Cidade na Fase Vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva.

De acordo com informações de empresários, diversas lojas foram notificadas na manhã desta segunda-feira, 25, e informadas que poderão ser multadas em até R$ 15 mil por dia, caso não fiquem fechadas.

Esse valor passado pelos empresários à reportagem não foi confirmado pelo Estado.

Essas lojas notificadas, na Rua Amando de Barros, estavam com meia porta aberta, com fita proibindo a entrada de clientes, atendendo com o balcão na frente, em sistema Drive-Thru, mas foram informadas que não será permitido e que as portas devem ficar fechadas.

Os estabelecimentos comerciais, de acordo com o Decreto Municipal da Prefeitura de Botucatu só podem realizar atendimento online e delivery.