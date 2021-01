Bracell conclui aquisição de ativos florestais, incluindo a Duratex de Botucatu

Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo

A Bracell, em conjunto com a Turvinho Participações, concluiu a aquisição de ativos florestais da Suzano, no Estado de São Paulo. A compra, de aproximadamente R$ 1 bilhão, se junta a outras negociações e parcerias estratégicas realizadas recentemente pela Bracell, como a aquisição dos ativos florestais da Duratex, em Botucatu, em setembro de 2019. A expansão florestal visa atender a demanda por fornecimento de madeira a longo prazo para a nova unidade em Lençóis Paulista, conhecida como Projeto Star, cuja operação está prevista para o segundo semestre de 2021.

“Nos últimos dois anos, expandimos significativamente o fornecimento de madeira de forma sustentável, por meio de parcerias com produtores da região. Mesmo em um ano desafiador, em que a pandemia impactou todos os aspectos das nossas vidas e negócios, a expansão das áreas de plantio necessárias para abastecer o Projeto Star progrediu com sucesso. Esta última aquisição atende a nossa necessidade de longo prazo e, portanto, avaliaremos as futuras oportunidades de fornecimento de madeira de forma muito seletiva ”, disse Mauro Quirino, Diretor de Expansão Florestal da Bracell São Paulo.

O Projeto Star é um esforço ambicioso da Bracell São Paulo para expandir sua capacidade de produção das atuais 250 mil toneladas por ano para mais 1,25 milhão de toneladas. O objetivo é alcançar 1,5 milhão de toneladas por ano.

A nova fábrica de Lençóis Paulista contará com tecnologia de ponta, além de uma linha flexível projetada prioritariamente para a produção de celulose solúvel. O eucalipto é um recurso natural 100% renovável, cultivado em plantios manejados. Com atividades certificadas nacional e internacionalmente, a empresa ainda mantém preservadas a mata nativa através da técnica de mosaico florestal, que garante a sobrevivência de várias espécies da fauna e da flora silvestres.

A Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, com duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari, na Bahia, e outra em Lençóis Paulista, em São Paulo. Além de suas operações no Brasil, a Bracell possui um escritório administrativo em Cingapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos.