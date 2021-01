Catedral de Botucatu suspende celebrações e missas por duas semanas devido à Covid-19

Medidas valerão até 18 de fevereiro

Da Redação

A Catedral Metropolitana de Botucatu anunciou nesta terça-feira, 26 de janeiro, a suspensão das celebrações presenciais em suas dependências. Missas e demais atividades que possam ter fiéis em suas dependências, não ocorrerão até 18 de fevereiro.

Por meio de comunicado emitido pela Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Botucatu, a exceção fica por conta de orações pessoais, respeitando o distanciamento e todos os protocolos de segurança e higiene. No entanto, o novo horário passa a ser de terça a sexta-feira, das 10 as 15 horas.

As missas serão transmitidas de forma online nas páginas oficiais da Catedral, às terças-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos, as 19 horas.

Já o atendimento da secretarial paroquial será feito de segunda das 11 as 18 horas, de terça a sexta-feira, das 9 as 18 horas e aos sábados das 8h30 as 11h30.