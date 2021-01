Botucatu registra duas mortes por Covid-19 em um dia; total chega a 74 desde o início da pandemia

São 16 mortes somente em janeiro, o que representa 21% de todas as fatalidades ocorridas no município

Da Redação

Mais dois botucatuenses perderam a batalha contra a covid-19. As mortes foram confirmadas na manhã desta quarta-feira, 27 de janeiro, sendo que as vítimas têm idades de 39 e 46 anos. Com estes registros, são 74 mortes em Botucatu desde o início da pandemia.

Segundo boletim oficial do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), uma das vítimas era homem e tinha 46 anos. Já outro óbito ocorreu em uma mulher de 39 anos, que estava internada na rede privada de saúde.

Não foram divulgados detalhes sobre período de internação dos três ou se estavam em unidades de terapia intensiva (UTI). Com estes registros, são 16 mortes somente em janeiro, o que representa 21% de todas as fatalidades ocorridas no município.