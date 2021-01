Hospital das Clínicas de Botucatu continua com 100% de ocupação de leitos UTI para Covid-19

Neste momento, todas as 30 vagas estão em uso por pacientes vindos de todo o Estado

Da Redação

Pelo segundo dia consecutivo, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) manteve seu nível máximo de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da Covid-19. A informação consta no boletim oficial da unidade, referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste momento, todas as 30 vagas estão em uso por pacientes vindos de todas as regiões do Estado. Desse total, dezesseis pessoas são positivas ao novo coronavírus. Já a enfermaria exclusiva para a doença tem 40 dos 50 leitos ocupados. Ao todo, o HCFMB tem 70 pacientes internados.

A unidade registrou 137 mortes em decorrência da enfermaria, enquanto que 251 estão recuperadas.