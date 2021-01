São Manuel recebe 350 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca

Este lote vem se somar as 480 doses da Coronavac/Butantan já recebidas

Da Redação

O Município de São Manuel recebeu nesta quarta-feira, 27, o primeiro lote de 350 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz, enviado pelo Ministério de Saúde para vacinação de combate a Covid-19.

Este lote vem se somar as 480 doses da Coronavac/Butantan já recebidas, utilizadas na vacinação de profissionais de saúde do município. No entanto, vale ressaltar que indivíduos que tomaram a primeira dose da Coronavac deverão tomar a segunda dose da mesma vacina e o mesmo ocorrerá com a vacina da AstraZeneca, respeitando o intervalo indicado entre as doses para cada vacina.