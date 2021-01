São Manuel tem 18 vagas de emprego disponíveis; confira as oportunidades:

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 18 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Devido à pandemia, os candidatos interessados devem enviar currículo para o e-mail patsaomanuel@sde.sp.gov.br.

Da Redação

MOTOBOY (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 6 MESES E POSSUIR MOTO PRÓPRIA. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – FABOR (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA ÁREA DE 6 MESES. SALÁRIO A COMBINAR.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA E EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA ÁREA DE 6 MESES. SALÁRIO A COMBINAR.

CARPINTEIRO (15 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES E IDADE ENTRE 18 E NO MÁXIMO 55 ANOS DE IDADE. SALÁRIO DE R$ 1.553,20.

– Para a vaga de MOTOBOY, o candidato deve ser do sexo masculino, ter no mínimo 18 anos, experiência de pelo menos 6 meses, possuir moto própria e ter disponibilidade de horários. A vaga estará aberta até o dia 04/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO – FABOR, o candidato deve ser do sexo masculino, ter no mínimo 20 anos e experiência na área. A vaga estará aberta até o dia 04/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de OPERADOR DE EMPILHADEIRA, o candidato deve ser do sexo masculino, ter no mínimo 20 anos, experiência na área e ter o curso de operação de empilhadeira. A vaga estará aberta até o dia 04/02 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de CARPINTEIRO, os candidatos devem ser do sexo masculino, terem entre 18 anos e no máximo 55 anos de idade e experiência de no mínimo 6 meses na área. As vagas estarão abertas até o dia 05/02 ou até atingirem o número máximo de encaminhamentos.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, os candidatos devem procurar o PAT tendo em mãos CPF, RG, currículo e carteira de trabalho. O PAT de São Manuel fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100 (antiga Escola Carlos Bon), Centro. Telefone / Whatsapp: (14) 99742-8942.