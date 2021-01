Botucatu: Hospital das Clínicas chega a 106% de ocupação de leitos UTI para Covid-19 e aciona mais quartos

A enfermaria exclusiva para Covid-19 também está próxima da saturação

Da Redação

Pelo terceiro dia seguido na semana o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu, nesta quinta-feira (28), sua capacidade máxima de ocupação em leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19. Para diluir o índice, abriu provisoriamente mais dois quartos exclusivos para tratamento de pacientes recebidos na unidade, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Devido à situação, são 32 leitos ocupados por pacientes vindos de todo o interior paulista. Ao todo, o hospital tem 77 pessoas internadas para tratamento. Por meio de nota oficial, o HCFMB ressaltou a necessidade de abertura provisória por causa da saturação.

“O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta quinta, chegamos aos 106% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais dois leitos foram adequados para pacientes covid positivos. O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que procurarem o HC neste momento. É importante destacar que a liberação de um leito para paciente covid é criteriosamente avaliado antes da internação, para que os protocolos do Ministério da Saúde estejam em total acordo com as normas de estrutura, higienização e isolamento vigentes”, salientou a superintendência do hospital.

A enfermaria exclusiva para Covid-19 também está próxima da saturação. Nesta quinta-feira, 28 de janeiro, há 45 de 50 vagas em ocupação. Ao todo, o HCFMB teve 139 mortes pelo novo coronavírus, além de 253 pacientes recuperados.