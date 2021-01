Botucatu registra a 75ª morte pela Covid-19

Vítima é um homem de 68 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas (HCFMB)

Da Redação

Mais um morador de Botucatu morreu em decorrência da Covid-19 nesta quarta-feira, 27 de janeiro. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. A vítima é um homem de 68 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas (HCFMB).

Não foram informados detalhes como período de internação, nem se o mesmo esteve em terapia intensiva (UTI). Foi a terceira morte ocorrida em menos de 14 horas na Cidade, em decorrência do novo coronavírus.

Esta é 17ª morte somente no mês de janeiro, o que representa 22% de todas as fatalidades ocorridas no município, desde o início da pandemia.

