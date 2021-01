Botucatu ultrapassa os 6 mil casos de Covid-19; foram mais de 1.800 infectados somente em janeiro

Ao todo são 6029 botucatuenses que contraíram o novo coronavírus

Com mais de 1.830 casos de covid-19 registrados somente em janeiro, Botucatu ultrapassou a marca de 6 mil munícipes infectados pela doença desde o início da pandemia. O número foi divulgado no boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo são 6029 botucatuenses que contraíram o novo coronavírus, com o acréscimo de 70 diagnósticos positivos em menos de 24 horas. Neste momento, 37 pessoas estão internadas em hospitais para tratamento da doença, sendo que 26 já têm confirmação da doença.

A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas (HCFMB) é de 100%, com todas as 30 vagas ocupadas. Na rede privada, este índice é de 70% dos dez leitos disponíveis.

Já 560 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória sendo que, em caso de descumprimento, podem responder por crime contra a saúde pública. Há 40 inquéritos deste tipo em andamento na Polícia Civil.

O total de mortes chega a 75 desde o início da pandemia e de curados, a 5368.

