Começa hoje (28) matrícula dos convocados na primeira chamada das Fatecs

Os classificados serão convocados por e-mail

Da Redação

Os candidatos que integram a primeira lista de convocação do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2021 devem fazer a matrícula nesta quinta e sexta-feira (28 e 29).

Os classificados serão convocados por e-mail – é indispensável verificar caixa de lixeira e spam – e deverão acessar a interface do site do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).

Em respeito as medidas de distanciamento social, necessárias para o controle da pandemia, os procedimentos para matrícula serão realizados totalmente online. É possível conferir a lista de classificação geral e de convocados no site vestibularfatec.com.br.

Quem não tiver acesso ao sistema poderá comparecer à Fatec, no período de matrícula, para utilização de um terminal de computador com internet, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a unidade está sediada. Os interessados devem entrar em contato com a Fatec para verificar data e horário de atendimento.

Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).

É importante ressaltar que o acompanhamento das etapas do processo seletivo, a verificação das listas de convocação e leitura atenta do Manual do Candidato e da Portaria do Vestibular são de inteira responsabilidade do candidato.

Conheça as próximas datas do Vestibular das Fatecs:

1º de fevereiro – Divulgação da segunda lista de convocação;

2 de fevereiro – Matrícula dos convocados na segunda lista.

Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas na segunda chamada, novas listas serão publicadas exclusivamente nos sites das unidades. Cabe ao candidato acompanhar a convocação

e demais procedimentos na secretaria da Fatec em que pretende estudar.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.