Em São Paulo, novos casos de COVID-19 em janeiro já superam o dobro do total de outubro

Número já é 120% superior ao total de registrados

Da Redação

O mês de janeiro permanece com o recorde de novos casos de COVID-19 no estado de São Paulo, alcançando a marca de 283.773 infecções confirmadas até esta quinta-feira (28). Faltando três dias para terminar o mês, o número já é 120% superior ao total de registrados em outubro, com 130.499 novos casos.

Desde a segunda semana de janeiro, a média móvel de sete dias de novos óbitos ultrapassa 200 mortes por dia. Este patamar é similar ao verificado entre junho e agosto, meses de pico da primeira onda da pandemia. o maior de toda a pandemia.

No total, desde os primeiros registros da COVID-19 em SP, já ocorreram 52.481 óbitos e 1.746.070 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.493.651 pessoas estão recuperadas, sendo que 177.072 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 70% na Grande São Paulo e 70,3% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.282, sendo 7.287 em enfermaria e 5.995 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 15h desta quinta-feira.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 618 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.