Enem Digital terá prova de Redação manuscrita

Estudantes precisarão levar caneta esferográfica de tinta preta

Da Agência Educa Mais Brasil

A estreia do Enem Digital está marcada para o próximo domingo (31) e, a segunda etapa, para o dia 07 de fevereiro. Às vésperas da aplicação das provas, os inscritos precisam redobrar a atenção para as novidades que esta nova edição traz, que diferenciam-se do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 tradicional.

Diferentemente do que muitos estudantes pensam, a prova Digital não poderá ser feita em casa. Apesar do modelo utilizar o computador, a aplicação do Enem Digital será presencial, nos locais de prova divulgados na Página do Participante.

A estrutura da prova será igual à da versão impressa, com a diferença do uso do computador para responder às questões. No entanto, a redação será feita como no exame em papel e deverá ser redigida à mão. Por isso, é importante levar caneta esferográfica de tinta preta.

No primeiro dia do exame, os inscritos farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, assim como de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Quanto à prova de língua estrangeira, o participante deverá responder somente às questões referentes ao idioma que escolheu (inglês ou espanhol) na inscrição. Neste dia, o exame terá cinco horas e meia de duração.

Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias. Nesse caso, os participantes terão cinco horas para finalizar o exame.

Para esta edição-piloto do Enem Digital, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou 100 mil inscrições, sendo que 96.086 pessoas confirmaram a participação. Por causa do aumento de casos de infectados pelo novo coronavírus, no Amazonas não haverá aplicação para os 2.896 inscritos. Para este público, o Inep estuda aplicar as provas em 23 e 24 de fevereiro.

A expectativa é de que o formato do Enem Digital seja implementado de maneira progressiva até 2026, a fim de melhorar questões logísticas e estimular iniciativas de introdução dos estudantes à cultura digital.

“O futuro é o Enem Digital. Pela primeira vez na história do Brasil, haverá uma aplicação em computador. Com isso, você não tem a impressão de provas, como na versão em papel. Além disso, isso nos possibilita uma velocidade muito maior para receber os resultados, com agilidade e flexibilidade”, pontuou o presidente do Inep, Alexandre Lopes, durante entrevista coletiva.

*Com informações do MEC