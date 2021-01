Programa gratuito do Sebrae ajuda a alavancar vendas na internet

Programa vai orientar os participantes a se destacar com as práticas de marketing digital

Da Redação

Os empreendedores de Botucatu e região em busca de soluções para alavancar as vendas na internet podem participar do Projeto Comércio 2021 do Sebrae-SP que está com inscrições abertas. Os cursos serão realizados online e começam no dia 8 de fevereiro, das 19h, com encontros semanais.

De acordo com a pesquisa do Sebrae sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios, o comércio eletrônico foi a forma que a grande maioria das empresas encontrou para enfrentar a crise. De cada dez empresa, sete já atuam nas redes sociais, aplicativos ou internet para impulsionar suas vendas. Em maio, esse percentual era de 59%.

Diante desse cenário, o programa do Sebrae-SP vai orientar os participantes a se destacar com as práticas de marketing digital. A programação inclui ensinamentos sobre construção da presença digital, redes sociais como ambiente de relacionamento com o cliente e como tornar suas imagens mais atrativas.

As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/ INSCRICOESCOMERCIOSEBRAE. Outras informações pelo número de WhatsApp (14) 99127-6993.