Botucatu arrecadou R$ 23,5 milhões no IPVA 2021

Na opção de pagamento de parcela única à vista houve a quitação de 17.027 veículos

Da Redação

A Secretaria da Fazenda e Planejamento fechou balanço parcial do primeiro ciclo de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, em janeiro. Nesta etapa Botucatu arrecadou R$ 23.566.649,46 em 30.753 veículos tributados neste ano.

Na opção de pagamento de parcela única à vista, que incidiu desconto de 3%, houve a quitação de 17.027 veículos, gerando total de R$ 17.933.527,48. Já 13.762 veículos cujos proprietários optaram pelo parcelamento arrecadaram R$ 5.633.122,46.

O IPVA é fundamental para o orçamento do munícipio já que, descontados os 20% destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), as cidades da região recebem metade do valor arrecadado.

Na região, Pardinho (R$ 835.301,02), Itatinga (R$ 1.399.543,79), Pratânia (R$ 478.591,91), São Manuel (R$ 4.637.288,24), Bofete (R$ 915.557,52), Anhembi (R$ 401.063,62) e Avaré (R$ 12.523.863,93) também tiveram os valores arrecadados pelo IPVA divulgados.

Confira os valores arrecadados pelos municípios da região: