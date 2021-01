Botucatu: Homem de 40 anos comemora ter sido vacinado contra Covid e é denunciado como “fura-fila”

De acordo com o divulgado pela Comunicação da Prefeitura de Botucatu, neste caso teriam sido cometidas duas irregularidades. Nesta fase da vacinação não estão vacinando, ainda, idosos em suas residências próprias, e o sobrinho, que trabalha em uma fábrica da Cidade, não está entre os prioritários para ser vacinado.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura explicou qual é o critério de vacinação que está sendo seguido nesta fase, na Cidade, e seguindo esse critério o homem de 40 anos não deveria ter sido vacinado, visto que existem outras pessoas prioritárias.

“Critérios do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e do Documento Técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado.

Nesta primeira etapa:

– Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Trabalhadores da saúde (TODOS).

Até o início da próxima semana o município deve atingir cobertura plena da rede hospitalar (HC/Hospital Estadual/SARAD/Cantidio/ UNIMED 2 unidades, além de todos os serviços de urgência e emergência (PSA/PSI/SAMU), ainda todos os serviços da atenção primária (todos os postos de saúde e serviços complementares), todos os institucionalizados em Instituições de Longa Permanência para Idosos, Residências terapêuticas e inclusiva, com seus cuidadores.

No próximo lote meta é abrir para profissionais de saúde autônomos, de consultórios e clínicas particulares, não pertençam ao quadro acima.”

Botucatu começou no dia 20 de janeiro a vacinação contra a Covid-19, após receber um lote de 2.800 vacinas CoronaVac. Na quarta-feira, 27, a Prefeitura de Botucatu recebeu 3 mil doses da vacina de Oxford, que segundo o Poder Público foram divididas com o Hospital das Clínicas (que recebeu 1,5 mil doses) e com a Unimed (que recebeu 400 doses). As outras 1,1 mil doses serão aplicadas pela Secretaria de Saúde de Botucatu.