Botucatu tem 107 novos casos de Covid-19 e o maior número de internados pela doença desde o início da pandemia

Da Redação

Nesta sexta-feira, 29 de janeiro, Botucatu teve a confirmação de mais 107 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total acumulado desde o início da pandemia seja de 6.295. A informação consta no boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde.

Outro fato relevante, segundo o secretário André Spadaro, é que o município atingiu também seu maior número de pessoas internadas desde o começo da pandemia. São 43 botucatuenses confirmados ou suspeitos ao novo coronavírus em hospitais, sendo que 35 estão no Hospital das Clínicas (HCFMB) e oito na rede privada de Saúde. Quanto a quadro positivo da doença, são 34 pessoas.

A aceleração dos casos fez com que o Hospital das Clínicas registrasse pelo segundo dia consecutivo a saturação de seus leitos em terapia intensiva (UTI), com 106% de ocupação, onde as 30 vagas estão ocupadas, obrigando o serviço a acionar mais dois espaços adicionais, que também estão em uso. Já na rede privada, esse índice está em 70% de dez leitos disponíveis.

O balanço desta sexta-feira aponta que 681 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória, sendo que em caso de descumprimento podem responder por crime contra a saúde pública.

O total de pessoas recuperadas chega a 5505 e de morte pelo novo coronavírus, a 75 botucatuenses.