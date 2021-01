Convento em Botucatu tem surto de Covid-19; onze religiosas são infectadas pela doença

Uma das religiosas, de 87 anos, encontra-se internada na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu

O Convento Irmãs Servas do Senhor, na região da Boa Vista, sofre com um surto de covid-19. Segundo o secretário municipal de Saúde de Botucatu, André Spadaro, são onze religiosas que tiveram diagnóstico positivo para a doença. Ao todo, o local concentra 21 irmãs.

Uma das religiosas, de 87 anos, encontra-se internada na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) em estado considerado gravíssimo, segundo atualização da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese local emitida na quinta-feira, 28 de janeiro. Outras quatro irmãs foram encaminhadas para atendimento no Pronto Socorro Adulto, na Vila Assumpção, no início da noite.

Spadaro ressalta que o local encontra-se em isolamento e que toda as ocupantes do convento passarão a ser monitoradas diariamente pelas equipes da secretaria.

Recentemente, um padre que testou positivo e está internado no Hospital Unimed com quadro positivo para a Covid-19 celebrou missa no espaço. Fotos em redes sociais postadas na página oficial do convento no Facebook mostram a celebração eucarística, onde não havia distanciamento social ou mesmo o uso de máscaras.