Forças de Segurança deflagram operação contra comércio ilegal de fiação elétrica

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram na manhã de quinta-feira, 28 de janeiro, operação conjunta para coibir o comércio ilegal de fiação elétrica. A ação contou com a participação de fiscais da Prefeitura.

Foram vistoriados três estabelecimentos comerciais em diversos bairros da Cidade. Em um deles, no Jardim Cristina, foram apreendidos 5,8 quilos de fios de cobre que se encontravam desencapados. A procedência do material foi dada como duvidosa, fazendo com que o caso fosse encaminhado para a Polícia Civil para averiguação.

Novas ações do tipo devem ser realizadas novamente nos próximos dias objetivando coibir a receptação, a venda ilegal de cobres e a fiscalização dos comércios de ferro velho.