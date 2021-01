Prefeitura diz que homem de 40 ano que recebeu vacina contra a covid-19 é cuidador de idoso e teria direito à dose

Botucatu recebeu, desde 18 de janeiro, 6.800 doses de vacinas destinadas a grupos prioritários

Da Redação

Após a divulgação de que um homem de 40 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 29 de janeiro, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Jardim, a Prefeitura de Botucatu disse que o mesmo teria direito ao imunizante por se tratar de um cuidador de idoso.

O caso chamou a atenção quando o botucatuense postou em suas redes sociais o comprovante de vacinação. Muitos amigos o indagaram sobre ter recebido a vacina, já que ele trabalha em uma indústria.

Por meio de nota oficial emitida nesta noite, a Prefeitura de Botucatu confirma que o homem recebeu a dose. No entanto, disse que o mesmo trata-se de um cuidador de idoso (no caso, a tia). Segundo o Poder Público, a aplicação obedeceu critérios avaliativos. “No caso em questão, a vacina foi indicada pela nossa equipe, por se tratar de cuidador desta idosa. Utilizamos critérios conforme os protocolos estabelecidos pelo ministério da Saúde e Vigilância epidemiológica estadual”, reforçou o Poder Público.

Botucatu recebeu, desde 18 de janeiro, 6.800 doses de vacinas destinadas a grupos prioritários . Na última quarta-feira, 27 de janeiro, o município recebeu mais 3 mil doses de vacina da AstraZeneca/Fiocruz, que foram distribuídas com São Manuel e o Hospital das Clínicas de Botucatu (1.500 doses) e com a rede privada, além da aplicação em servidores da rede municipal de Saúde.

Confira a nota oficial emitida pela Prefeitura de Botucatu

Dando continuidade ao programa de vacinação, as unidades de saúde iniciaram hoje ação de vacinação de idosos acamados ou com mobilidade reduzida e seus cuidadores, assim como já realizado em instituições de longa permanência para idosos e residências terapêuticas, onde já foram atendidos os moradores e cuidadores. No caso em questão, a vacina foi indicada pela nossa equipe, por se tratar de cuidador desta idosa. Utilizamos critérios conforme os protocolos estabelecidos pelo ministério da Saúde e Vigilância epidemiológica estadual. A cada novo lote seguiremos avançando no atendimento dos grupos prioritários. Estamos atentos e ficaremos à disposição para apurar eventuais irregularidades.

Atenciosamente,

Prefeitura de Botucatu.

