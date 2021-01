São Manuel: aulas presenciais retornam no dia 22 de fevereiro, conforme decreto municipal

O Decreto Municipal nº 3809 de 28 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada de atividades presenciais das unidades escolares da rede municipal de educação de São Manuel em 2021, permite a partir do dia 22 de fevereiro, o retorno das atividades presenciais aos alunos da rede municipal, estadual e privada e as instituições de ensino superior no Município.

O calendário municipal estabelece que de 1 a 8 de fevereiro irá acontecer o Planejamento pela Diretoria de Educação, junto com o seu corpo docente.

No dia 8 de fevereiro as aulas serão iniciadas de forma remota até o dia 19 de fevereiro, como já aconteceu durante todo o ano de 2020.

A Diretoria de Educação irá iniciar na próxima semana um censo junto aos pais dos 3.800 alunos da rede municipal, que inclui a educação infantil e fundamental I para saber se os mesmos irão ou não autorizar o retorno de seus filhos às aulas presenciais. Senão autorizarem, os alunos irão acompanhar as aulas de forma remota.

Para o retorno às aulas a Diretoria de Educação adquiriu totens de higienização, máscaras e protetores faciais e irá adotar todos os protocolos sanitários necessários, para que os alunos possam retornar as aulas com toda a segurança.

Os professores e alunos pertencentes ao grupo de risco para o COVID-19 que apresentarem atestado médico, poderão participar das atividades escolares, exclusivamente, por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena.

Nas fases vermelha ou laranja, a presença de alunos em salas de aula será limitada a até 35% do número de alunos matriculados; na fase amarela, limitada a 70% e na fase verde 100%.