Avaré vai cadastrar cachoeiras com potencial turístico

Projeto leva em consideração o potencial agroambiental e natural

Da Redação

A Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento está cadastrando propriedades rurais que possuam cachoeiras com potencial turístico. A proposta é fomentar o turismo rural por meio da criação da Rota Turística do Verde, da Água e do Sol, aliando geração de renda e preservação ambiental.

O projeto leva em consideração o potencial agroambiental e natural da Estância Turística de Avaré, que tem a Represa Jurumirim como seu principal cartão-postal.

“A propriedade rural com cachoeira pode explorar economicamente a visitação de turistas. Já o imóvel vizinho, caso tenha estrutura, pode fornecer aos visitantes café colonial, almoço, lanche ou produtos artesanais, por exemplo. Com essa organização, é possível proporcionar ao turista mais opções de lazer e consumo e garantir renda aos produtores do município, injetando dinheiro de fora na economia local”, avalia a pasta.

Critérios

Os atrativos são analisados por meio de parâmetros como facilidade de acesso, existência de estrutura para receber turistas, disponibilidade para oferecer alimentação ou comercialização de produtos artesanais ou in natura (queijos, doces, hortaliças, frutas).

São verificados ainda eventuais atrativos como passeio de cavalo, produção orgânica de alimentos, picos e arborismo. Além disso, entram na planilha as características da cachoeira: altura, profundidade e existência ou não de fosso. Em seguida, o local é georreferenciado e passa a fazer parte do banco de dados.

O procedimento, no entanto, só é feito após autorização do proprietário e a admissão da propriedade no projeto. Até o momento, quatro cachoeiras foram catalogadas, informa a pasta.

Essa etapa do projeto da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento é coordenada pelo engenheiro agrônomo João Rafael Bonini Bicudo. A catalogação conta ainda com a parceria de Alex Ferreira da Silva, membro da equipe de ciclistas “Os Águas de Salsicha”.

Como participar

Proprietários rurais podem agendar visitas ou tirar dúvidas sobre a iniciativa na Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. O telefone é o (14) 3711-2578.