São Manuel terá curso gratuito de turismo rural

Os interessados devem procurar a sede do Sindicato Rural

Da Redação

O Sindicato Rural de São Manuel com o apoio do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e da Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Turismo irão realizar o curso de Turismo Rural 2021.

A implantação do curso tem como objetivo ampliar o olhar sobre os atrativos rurais do Município, fornecendo aos produtores rurais, ferramentas que possibilitem a identificação e implantação de negócios turísticos a partir dos recursos cultivados, aliados às habilidade e vocações de cada produtor e seus familiares.

A cidade de São Manuel tem além da religiosidade e da cultura tão marcantes e fortes, a vocação para o Turismo Rural. São inúmeras propriedades e fazendas com potencial turístico que podem ser trabalhadas em prol do desenvolvimento do turismo rural local.

A Diretoria Municipal de Turismo e o COMTUR (Conselho de Turismo) já vem se reunindo com os proprietários rurais interessados, afim de mostrar as suas potencialidades. Um Curso Rural oferecido pelo Sindicato local e SENAR irá apresentar todo o caminho a ser trilhado. Os casos de sucesso estão espalhados por todo estado de São Paulo e no Brasil como um todo.

“Nossas belezas naturais estão em mirantes, cachoeiras, trilhas, meios de hospedagem, alimentação, esportes de aventura, vivência no meio rural, pesqueiro, dentre outros”, relata Thiago Donini, diretor de Turismo do Município.

Os interessados devem procurar a sede do Sindicato Rural, localizada na Rua XV de Novembro, nº 399, centro, das 8h00 às 17h30, portando RG, CPF e comprovante de residência e ser maior de 18 anos da idade.

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO

* Inscrições: até o dia 5 de fevereiro de 2021

* Local: Sindicato Rural – Rua XV de Novembro, nº 399 – Centro

* Mais informações (14) 3841-7458

* Realização: Sindicato Rural de São Manuel e SENAR (Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural)

* Apoio: Prefeitura Municipal de São Manuel através da Diretoria de Turismo

* CURSO GRATUITO

* Idade mínima 18 anos

* Sensibilização aos inscritos, com informações do curso e dos selecionados, vai acontecer no dia 12 de fevereiro, as 8h no Centro de Formação Profissional Rural (Sindicato Rural)