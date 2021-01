Após aglomeração de torcedores na Avenida Dom Lúcio, Guarda Municipal diz ter feito dispersão

Muitos dos torcedores estavam sem máscaras de proteção

Da Redação

A comemoração de torcedores do Palmeiras em um quarteirão na Avenida Dom Lúcio no sábado, 30 de janeiro, após a conquista da Taça Libertadores da América, causou aglomeração e repercussão em redes sociais. Dezenas de palmeirenses ficaram em uma área próxima a uma loja oficial do clube.

Muitos dos torcedores estavam sem máscaras de proteção, conforme mostravam imagens postadas em redes sociais. O fato causou repercussão, já que Botucatu vive seu maior período de transmissão da Covid-19 e está na Fase Vermelha do Plano São Paulo, que proíbe concentrações públicas. Muitas das críticas foram quanto a ação de autoridades para a dispersão dos presentes.

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Botucatu (GCM) ressaltou que recebeu diversas denúncias de aglomeração naquela região e que, “tão logo recebida a informação houve ação desencadeada pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, realizando a dispersão dos torcedores”. Salientou, ainda, que “a ação rápida e conjunta foi instantânea com o foco prioritário na conscientização das pessoas sobre o panorama atual e todos colaboraram sem resistência”.

Não há informação de aplicação de multas pelo não uso de máscaras de proteção, obrigatória em todo o Estado, e que pode dar penalidade de R$ 500.

Confira, na íntegra, a nota da GCM

